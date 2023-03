Valencia-Olimpia Milano oggi in tv | Eurolega basket 2023 | orario | programma | dove vederla | streaming

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo l’entusiasmante vittoria sull’Olympiacos torna in campo l’martedì 7 marzo e sfiderà in trasferta gli spagnoli del(inizio del match previsto al Pabellon Fuente de San Luis alle ore 20:30) nel ventisettesimo turno della regular season 2022-. Scontro diretto tra due squadre che stanno rincorrendo la zona playoff, con ildecimo con 13 vittorie equattordicesima con 10 vittorie, ma un match da recuperare. E dopo il successo ottenuto contro l’Olympiacos la squadra di Ettore Messina spera di continuare la striscia vincente per riaprire i giochi. Dovrà farlo, però, senza Shabazz Napier, infortunatosi alla caviglia nel match di campionato con Scafati. Potrebbe, però, rientrare Shavon Shields, così come Kevin Pangos, già in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabiocavagnera : Domani sera Valencia-Olimpia Milano, questa l’analisi del successo dei “taronja” su Tenerife nell’ultimo turno di c… - OlimpiaMiNews : Domani sera Valencia-Olimpia Milano, questa l’analisi del successo dei “taronja” su Tenerife nell’ultimo turno di c… - AlessandroMagg4 : Domani sera Valencia-Olimpia Milano, questa l’analisi del successo dei “taronja” su Tenerife nell’ultimo turno di c… - SiccardiCarlo : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia a Valencia, Coach Messina: 'Serviranno personalità e qualità'? - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: LA PREVIEW DI MESSINA 'Valencia ha esterni di talento, creativi, a cominciare da Chris Jones e Jared Harper, tanta prof… -

I biancorossi in Spagna con una serie di quattro vittorie consecutive in Euroleague: Messina recupera ...Nel periodo finale i greci si rifanno sotto fino al - 12 (70 - 58), ma l'gestisce senza ... Il doppio impegno della prossima settimana controe Partizan potrà dire qualcosa in più.Nell'ultimo impegno europeo i milanesi hanno sconfitto il Panathinaikos, mentre i primi della classe si sono imposti a: sarà proprio la trasferta spagnola a costituire gli impegni della ...

LIVE Valencia-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Valencia e Olimpia Milano, valida per la ventisettesima giornata ...Alla vigilia dell'incontro con il Valencia valevole per la 27esima giornata di Eurolega, Ettore Messina è intervenuto nella consueta conferenza stampa prepartita soffermandosi sul momento di forma dei ...