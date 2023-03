Valditara: “Aumentare gli stipendi ai docenti per motivarli. Dobbiamo anche semplificare il lavoro degli insegnanti” (Di martedì 7 marzo 2023) "Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per motivare i docenti credo sia fondamentale il tema economico, Dobbiamo Aumentare gli stipendi. In questo modo si aumenterà anche il suo livello sociale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) "Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per motivare icredo sia fondamentale il tema economico,gli. In questo modo si aumenteràil suo livello sociale". L'articolo .

