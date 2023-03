Usa | Powell Fed atteso al Senato | si attende dato su inflazione di febbraio

(Di martedì 7 marzo 2023) Borse europee e asiatiche in attesa delle parole di Jerome, il Ceo della Federal Reserve (Fed), ovvero il corrispettivo americano dalla Banca Centrale Europea (Bce). Il leader dell’ente a stelle strisce si appresta a commentare i dati macroeconomici più recenti in una conferenza stampa davanti alla Commissione Bancaria delnelle prossime ore, ma ... TAG24.

... l'euro perde ulteriormente quota dopo le parole da "falco" di Jerome. Il presidente della ... Nella seduta della vigilia da segnalare il crollo del gas naturale( - 14,5%) sulle attese di un ...Jeromeriveste i panni da falco. La Federal Reserve dovrà probabilmente alzare il costo del denaro a ...osservazioni preparate per l'audizione odierna dinanzi al Comitato bancario del Senato. ...ha continuato la sua testimonianza affermando che per dare stabilità ai prezzi " servirà una politica restrittiva per un po' di tempo " e che continui rialzi "sono appropriati" per riportare l'...

Usa, Powell al Congresso – toni falco stenderanno il tech Milano Finanza

Apertura fiacca per Wall Street in scia alla chiusura della vigilia. Dopo i primi scambi il Dow Jones segna -0,04%, mentre l’S&P e il Nasdaq scivolano dello 0,06% e dello 0,05%… Leggi ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari vira in negativo nel pomeriggio dopo i toni hawkish usati dal presidente della Fed Jerome Powell nel suo intervento al Congresso Usa. La banca centrale Usa dovrà proba ...