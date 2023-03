USA: crescono rischi default e i dubbi del Congresso su Kiev (Di martedì 7 marzo 2023) Raggiunto il limite del tetto del debito e non trovando ancora un accordo nel Congresso, gli USA rischiano entro il prossimo ottobre il default. La montagna del debito statunitense difatti crescerà di 19mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Ovvero di tremila miliardi più di quanto finora previsto, gonfiato da maggiori costi degli interessi, ma anche di pensioni, salute per veterani e anziani, spesa militare, leggi di stimolo economico. Bandiera degli Stati Uniti/ FOTO PIXABAYUna lunga battaglia politica dunque si sta preparando a Capitol Hill tra Repubblicani e Democratici, per prevenire conseguenze economiche potenzialmente disastrose. Dove i Repubblicani, possedendo oggi la maggioranza alla Camera, sfrutteranno prevedibilmente l’asso nella manica del debito pubblico, per scendere a patti e indebolire l’amministrazione ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 marzo 2023) Raggiunto il limite del tetto del debito e non trovando ancora un accordo nel, gli USAano entro il prossimo ottobre il. La montagna del debito statunitense difatti crescerà di 19mila miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. Ovvero di tremila miliardi più di quanto finora previsto, gonfiato da maggiori costi degli interessi, ma anche di pensioni, salute per veterani e anziani, spesa militare, leggi di stimolo economico. Bandiera degli Stati Uniti/ FOTO PIXABAYUna lunga battaglia politica dunque si sta preparando a Capitol Hill tra Repubblicani e Democratici, per prevenire conseguenze economiche potenzialmente disastrose. Dove i Repubblicani, possedendo oggi la maggioranza alla Camera, sfrutteranno prevedibilmente l’asso nella manica del debito pubblico, per scendere a patti e indebolire l’amministrazione ...

