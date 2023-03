Ursula non molla la poltrona: se la silurano in Europa vuole la Nato (Di martedì 7 marzo 2023) Ursula von der Leyen vuole una riconferma alla guida della Commissione europea e ci sta provando in tutti i modi. Ma si sta anche preparando ad un piano B in caso di bocciatura: la guida della Nato. “Sta diventando lei, infatti, la vera carta a sorpresa di Washington per la successione a Jens Stoltenberg. Un'operazione scattata qualche settimana fa e che potrebbe scardinare tutti gli schemi che le famiglie politiche europee stavano predisponendo in vista delle elezioni del prossimo anno” la ricostruzione di Repubblica sull'esponente politica tedesca. Il mandato di Jens Stoltenberg è scaduto ed è stato rinnovato a tempo per via della guerra in Ucraina, ma anche per il mancato accordo sul sostituto. E Joe Biden spinge perché si insedi una donna alla guida dell'Alleanza Atlantica, con von der Leyen che ha il giusto profilo per ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 marzo 2023)von der Leyenuna riconferma alla guida della Commissione europea e ci sta provando in tutti i modi. Ma si sta anche preparando ad un piano B in caso di bocciatura: la guida della. “Sta diventando lei, infatti, la vera carta a sorpresa di Washington per la successione a Jens Stoltenberg. Un'operazione scattata qualche settimana fa e che potrebbe scardinare tutti gli schemi che le famiglie politiche europee stavano predisponendo in vista delle elezioni del prossimo anno” la ricostruzione di Repubblica sull'esponente politica tedesca. Il mandato di Jens Stoltenberg è scaduto ed è stato rinnovato a tempo per via della guerra in Ucraina, ma anche per il mancato accordo sul sostituto. E Joe Biden spinge perché si insedi una donna alla guida dell'Alleanza Atlantica, con von der Leyen che ha il giusto profilo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JmsFortuna : RT @brotto_marco: I superburocrati sono autoreferenziali. Andrebbero passati per le armi? ??URSULA PUNTA ALLA NATO Repubblica esce oggi co… - tempoweb : Ursula #vonderLeyen non molla la poltrona. Guida della #Nato dopo la Commissione #Ue? #7marzo #iltempoquotidiano… - brotto_marco : I superburocrati sono autoreferenziali. Andrebbero passati per le armi? ??URSULA PUNTA ALLA NATO Repubblica esce o… - Damianodanny1 : PIANO B DI URSULA SE NON CONFERMATA PRESIDENZA MMISSIONE EUROPEA RONTA A GUIDARE NATOBIDEN GIUNTO MOMENTO X 1… - MariaDellaMoni6 : ???? URSULA PUNTA ALLA NATO Repubblica esce oggi con un'indiscrezione: se non dovesse essere confermata alla guida d… -