Urla fuori dal GF Vip contro Nikita | la reazione di Antonella e l’intervento di Oriana – VIDEO

(Di martedì 7 marzo 2023)dal Grande Fratello Vip. Alcuni estimatori del reality show sono accorsi dietro le mura della Casa per lanciare una sorta di “avvertimento” adFiordelisi nei confronti die Davide.dal GF Vip: ladiattenta ae Davide… te lo giuro!”, ha affermato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Sui social media circola un video che mostra presumibilmente l'uccisione di un prigioniero di guerra ucraino da par… - silvia_gai : RT @Loredana_Dana75: Questa è la cattiveria più schifosa che potevate fare! Urla da fuori “Antonella stai attenta a Nikita e a Davide” bhe… - MaurizioMattan1 : RT @Loredana_Dana75: Questa è la cattiveria più schifosa che potevate fare! Urla da fuori “Antonella stai attenta a Nikita e a Davide” bhe… - FloraTrambaiol1 : RT @Loredana_Dana75: Questa è la cattiveria più schifosa che potevate fare! Urla da fuori “Antonella stai attenta a Nikita e a Davide” bhe… - LatrBerserkr : RT @putino: Sui social media circola un video che mostra presumibilmente l'uccisione di un prigioniero di guerra ucraino da parte dei russi… -

dal Grande Fratello Vip . Alcuni estimatori del reality show sono accorsi dietro le mura della Casa per lanciare una sorta di "avvertimento" ad Antonella Fiordelisi nei confronti di Nikita ...Finestre frantumate e, vuole del denaro e lo 'pretendè . Le vittime sono esauste e la risposta è un no. L'uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai ècontrollo. Solo la madre e il fratello del 34enne - le ...Ma che diventi spugna imbevuta della convinzione radicale di chi la. E non è un anacronismo ...tempo. CARLO CALENDA La sua Road map piace come le cose ecumeniche che arrivano a buon fine. Ma ...

Urla al GF Vip contro Nikita: reazione di Antonella e il commento di Oriana Blog Tivvù

Finestre frantumate e urla, vuole del denaro e lo 'pretendè. Le vittime sono esauste e la risposta è un no. L'uomo è sulla quarantina, è in strada e ...Questo sito utilizza cookie per fornirti la migliore esperienza di navigazione. Utilizziamo cookie tecnici e statistici e, previo tuo consenso, cookie per interagire con i social e cookie di marketing ...