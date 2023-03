Uomo balla davanti alla bara della moglie uccisa da un suo alunno (video). E la folla si unisce a lui (Di martedì 7 marzo 2023) Una scena commovente e dolorosa: un funerale, una bara, un Uomo che balla in ricordo della moglie morta, poi la folla che si unisce a lui. E’ accaduto in Francia, durante i funerali di Agnes Lassalle, insegnante uccisa nei Pirenei francesi da un alunno: il marito si congeda dal feretro ballando, attività che la coppia amava, sulle note del brano di Nat King Cole “L-O-V-E”. folla al funerale, un Uomo balla per la moglie Venerdì scorso a Biarritz centinaia di persone hanno partecipato al funerale dell’insegnante di 53 anni pugnalata a morte nella sua classe da uno dei suoi studenti la scorsa settimana. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Una scena commovente e dolorosa: un funerale, una, unchein ricordomorta, poi lache sia lui. E’ accaduto in Francia, durante i funerali di Agnes Lassalle, insegnantenei Pirenei francesi da un: il marito si congeda dal feretrondo, attività che la coppia amava, sulle note del brano di Nat King Cole “L-O-V-E”.al funerale, unper laVenerdì scorso a Biarritz centinaia di persone hanno partecipato al funerale dell’insegnante di 53 anni pugnalata a morte nella sua classe da uno dei suoi studenti la scorsa settimana. ...

