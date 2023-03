Uomini e Donne ultima registrazione over: per Gemma Silvio è troppo volgare, Roberta gela Riccardo (Di martedì 7 marzo 2023) Uomini e Donne ultima registrazione over. Ieri, lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cos’è successo nel trono over, grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “UominieDonneclassicoeover”. Uomini e Donne ultima registrazione over, Gemma e Silvio Si parte ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023). Ieri, lunedì 6 marzo, si sono registrate le nuove puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Andiamo a scoprire cos’è successo nel trono, grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina instagram “classicoe”.Si parte ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - SusannaCeccardi : Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine, ieri si è gettato nel fiume per salvare un 75enne. Poco dopo, purtro… - ComuneMI : Milano è Memoria. Oggi, 6 marzo, Giornata Europea dei Giusti, Milano ricorda chi si è prodigato per salvare la vita… - lollo15995726 : RT @Wondercri1982: Il cancro al seno nelle donne è comune quanto il cancro alla prostata negli uomini. Le analisi di sproporzionalità selet… - ericagiors1 : @carloemme50 Ciao Carlo... Oggi 7 o 8? Cmq non è la data ma i fatti... Adesso dove vado a lavorare al colloquio c'e… -