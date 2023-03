Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 7 03 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 marzo 2023) Servivano 10 minuti di Robertona Di Padua on fire per salvare questa assurdamente inutiledi, eh! Abbiamo passato praticamente 45 minuti a parlare di Paola Ruocco che aveva chiesto a quel Silvio di ballare e per QUARANTACINQUE MINUTI abbiamo disquisito se lo abbia fatto per fare un dispetto a Gemma Galgani o perché ha un reale interesse per l’assetato di petting o perché voglia mettersi in mezzo alle storie di Gemma per far parlare di lei in… cioè ma anche sti grandissimi caz*i?! No, perché poi mi fa ridere che si accusi Paola di volersi mettere in mezzo per avere ‘cinque minuti dedicati a lei in studio‘ e poi gli opinionisti (ovviamente tra gli opinionisti c’è anche Armando Incarnato ndr) gliene regalano addirittura quarantacinque di minuti! Per me, si, Paola è assetata di visibilità, ...