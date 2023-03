Uomini e Donne, Gemma Galgani e la proposta indecente: “Voleva leccarle le ascelle e succhiarle le dita dei piedi” (Di martedì 7 marzo 2023) proposta indecente per Gemma Galgani. La dama del trono over di Uomini e Donne malgrado frequenti il programma di Maria De Filippi da oltre 10 anni ha sempre nuovi motivi per restare a bocca aperta quando si tratta degli Uomini che si presentano in trasmissione per corteggiarla. È successo anche nella puntata registrata il 6 marzo, quando la torinese ha raccontato di aver ricevuto una richiesta a dir poco particolare da Silvio, il cavaliere con cui sta uscendo da qualche settimana. A fornire i dettagli di quanto è accaduto è la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. proposta HOT PER Gemma Galgani – Dopo il lutto che l’ha colpita, Maria De Filippi ha ripreso in mano i propri programmi. Tra questi anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)per. La dama del trono over dimalgrado frequenti il programma di Maria De Filippi da oltre 10 anni ha sempre nuovi motivi per restare a bocca aperta quando si tratta degliche si presentano in trasmissione per corteggiarla. È successo anche nella puntata registrata il 6 marzo, quando la torinese ha raccontato di aver ricevuto una richiesta a dir poco particolare da Silvio, il cavaliere con cui sta uscendo da qualche settimana. A fornire i dettagli di quanto è accaduto è la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.HOT PER– Dopo il lutto che l’ha colpita, Maria De Filippi ha ripreso in mano i propri programmi. Tra questi anche ...

