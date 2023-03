Uomini e Donne: Federico Nicotera ha scelto (Spoiler) (Di martedì 7 marzo 2023) Federico Nicotera Per Federico Nicotera è arrivato il momento di concludere la sua esperienza a Uomini e Donne. Nella registrazione odierna del dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista ha scelto infatti la ragazza che vuole conoscere al di là delle telecamere. Secondo quanto segnalato dalla pagina Instagram UominieDonneclassicoeover, la scelta di Federico è ricaduta su Carola Carpanelli, che gli ha detto sì. Una risposta favorevole già nell’aria, dato che in una delle ultime puntate la corteggiatrice si era dichiarata apertamente a Nicotera, al culmine di un percorso fatto di alti e bassi dove aveva addirittura tentato di lasciare il programma (salvo essere ripresa dal 25enne romano). ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 marzo 2023)Perè arrivato il momento di concludere la sua esperienza a. Nella registrazione odierna del dating show condotto da Maria De Filippi, il tronista hainfatti la ragazza che vuole conoscere al di là delle telecamere. Secondo quanto segnalato dalla pagina Instagramclassicoeover, la scelta diè ricaduta su Carola Carpanelli, che gli ha detto sì. Una risposta favorevole già nell’aria, dato che in una delle ultime puntate la corteggiatrice si era dichiarata apertamente a, al culmine di un percorso fatto di alti e bassi dove aveva addirittura tentato di lasciare il programma (salvo essere ripresa dal 25enne romano). ...

