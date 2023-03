Uomini e Donne, Federico Nicotera ha scelto Carola : anticipazioni registrazione oggi (Di martedì 7 marzo 2023) Federico Nicotera, tronista di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha finalmente fatto la sua scelta. Il 25enne diviso tra Alice e Carola, ha scelto quest’ultima nel corso delle registrazioni di oggi pomeriggio. A darne notizia è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. La scelta difficile dell’ingegnere originario di Roma Il giovane tronista è stato a lungo conteso dalle due corteggiatrici: Alice Barisciani e Carola Carpanelli. Una scelta difficile e anche molto sofferta per Federico che ha sempre dichiarato di avere interesse per entrambe: Carola, la studentessa di Varese e Alice che vive a Siena. La sua decisione era, infatti, attesa da tempo. Da giorni i fan ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023), tronista di, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ha finalmente fatto la sua scelta. Il 25enne diviso tra Alice e, haquest’ultima nel corso delle registrazioni dipomeriggio. A darne notizia è stato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. La scelta difficile dell’ingegnere originario di Roma Il giovane tronista è stato a lungo conteso dalle due corteggiatrici: Alice Barisciani eCarpanelli. Una scelta difficile e anche molto sofferta perche ha sempre dichiarato di avere interesse per entrambe:, la studentessa di Varese e Alice che vive a Siena. La sua decisione era, infatti, attesa da tempo. Da giorni i fan ...

