Uomini e Donne | Federico Nicotera ha fatto la sua scelta | chi è la corteggiatrice fortunata tra Carola e Alice

(Di martedì 7 marzo 2023) La puntata del 7 marzo 2023 disi preannuncia ricca di colpi di scena. La conduttrice Maria De Filippi è tornata alla guida del programma a pieno regime dopo l’addio al suo amato Maurizio Costanzo. Cosa succederà durante l’episodio in questione, che partirà come sempre alle ore 14.45 sulla rete ammiraglia di Mediaset? Ecco le sorprese che cattureranno l’attenzione del pubblico. La conoscenza intrigante tra Gemma e Silvio Una delle protagoniste del programma è senz’alto Gemma Galgani. L’ormai storica esponente del trono Over ha scelto di rimettersi in gioco ancora una volta, alla disperata ricerca dell’uomo della sua vita. Stavolta, è l’incontro con l’aitante Silvio a renderla molto interessata. Lui è un cavaliere ricco di passione e intraprendenza. Anche per questo motivo, la coppia si è rapidamente lasciata andare a baci ed ...