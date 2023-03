Uomini e Donne, chi è Federica Aversano: età, lavoro, vita privata e perché è nei guai (Di martedì 7 marzo 2023) In questi giorni si è parlato molto dell’corteggiatrice ed ex tronista di “Uomini e Donne” Federica Aversano, che mesi fa si era “ritirata” senza aver fatto nessuna “scelta”. Era stata criticata da molti, perché accusata di cercare solo un padre per suo figlio … Ma proprio lui le sta facendo passare dei guai! Di che cosa si tratta? Ora ve lo raccontiamo e vi spieghiamo chi è Federica. Uomini e Donne, chi è Federica Aversano: età, lavoro e vita privata Federica Aversano ha quasi 30 anni ed è di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Oggi fa l’influencer e l’hostess per una compagnia ferroviaria. L’abbiamo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 marzo 2023) In questi giorni si è parlato molto dell’corteggiatrice ed ex tronista di “, che mesi fa si era “ritirata” senza aver fatto nessuna “scelta”. Era stata criticata da molti,accusata di cercare solo un padre per suo figlio … Ma proprio lui le sta facendo passare dei! Di che cosa si tratta? Ora ve lo raccontiamo e vi spieghiamo chi è, chi è: età,ha quasi 30 anni ed è di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Oggi fa l’influencer e l’hostess per una compagnia ferroviaria. L’abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emergency_ong : #LifeSupport 105 naufraghi salvati nella notte: 59 uomini, 17 donne (di cui una al settimo mese di gravidanza), 4 b… - Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - CRY4FORLOVE : ma come fate a vedere uomini e donne... io dopo 2 minuti me ne sono andata correndo, parlano tutti una sopra all'altro - tittuzza_3t : Paola anche tu vuoi la clip? Bada che sei a Uomini e Donne e non al gfvip #UominieDonne -