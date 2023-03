Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 marzo: i dettagli della scelta di Federico Nicotera (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi pomeriggio, martedì 7 marzo 2023, durante la registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta presso gli studi Elios di Roma, il tronista Federico Nicotera ha fatto la sua scelta che è ricaduta su Carola Carpanelli, la corteggiatrice per la quale fin dall’inizio ha avuto un colpo di fulmine. La non scelta, Alice Barisciani, c’è rimasta malissimo e la sua reazione è stata molto forte. Non solo, perché Federico ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte della redazione. Uomini e Donne anticipazioni, Federico Nicotera non sceglie Alice Barisciani: la reazione di lei A sorpresa in studio in occasione della ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi pomeriggio, martedì 72023, durante ladiche si è tenuta presso gli studi Elios di Roma, il tronistaha fatto la suache è ricaduta su Carola Carpanelli, la corteggiatrice per la quale fin dall’inizio ha avuto un colpo di fulmine. La non, Alice Barisciani, c’è rimasta malissimo e la sua reazione è stata molto forte. Non solo, perchéha ricevuto una bellissima sorpresa da parteredazione.non sceglie Alice Barisciani: la reazione di lei A sorpresa in studio in occasione...

