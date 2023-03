Uomini e donne anticipazioni: Federico Nicotera finalmente ha scelto! (Di martedì 7 marzo 2023) Chi ha scelto Federico Nicotera di Uomini e donne oggi? Nella puntata registrata oggi martedì 7 marzo finalmente è arrivata la tanto attesa scelta di Federico Nicotera. Andiamo a scoprire cos’è successo grazie alle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”. Dopo un ungo percorso a Uomini e donne e dopo tanta L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 7 marzo 2023) Chi ha sceltodioggi? Nella puntata registrata oggi martedì 7 marzoè arrivata la tanto attesa scelta di. Andiamo a scoprire cos’è successo grazie allepubblicate da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram “classicoeover”. Dopo un ungo percorso ae dopo tanta L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi alla Camera continua a non rispondere alla domanda più importante. Perchè nella notte del #naufragio n… - emergency_ong : #LifeSupport 105 naufraghi salvati nella notte: 59 uomini, 17 donne (di cui una al settimo mese di gravidanza), 4 b… - mentecritica : In Ucraina: da una parte ci sono uomini e donne che combattono insieme, alla pari, donne che curano i feriti e altr… - damnzrob : RT @intheoldground: Questa è la giornata giusta per ricordare che i peli sono NORMALI e che se accettate che gli uomini li abbiano ma le do… - Vale97B : RT @LorenzaGiordan5: Stamattina in giardino Oriana parlava di sesso e non l'hanno censurata quindi #oriele con tutto il bene la vostra prot… -