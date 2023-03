Uomini e Donne, anticipazioni 7-9 marzo: grande ritorno e un abbandono (Di martedì 7 marzo 2023) Uomini e Donne è, finalmente, tornato in onda regolarmente. Nelle puntate del dating show di Maria De Filippi, che andranno in onda martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, assisteremo a tanti nuovi ed esilaranti colpi di scena. In particolar modo, vedremo che in questi tre giorni sarà mandata in onda la registrazione effettuata il 20 febbraio. In tale occasione ci sarà un grande ritorno al trono over. Una dama molto discussa tornerà in studio. Stiamo parlando di Aurora. In studio, poi, ci sarà una sfilata degli Uomini, la quale si rivelerà particolarmente incandescente. Al trono classico, Lavinia Mauro discuterà animatamente con un suo corteggiatore che, infatti, deciderà di andare via. anticipazioni Uomini e Donne 7-9 ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 marzo 2023)è, finalmente, tornato in onda regolarmente. Nelle puntate del dating show di Maria De Filippi, che andranno in onda martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9, assisteremo a tanti nuovi ed esilaranti colpi di scena. In particolar modo, vedremo che in questi tre giorni sarà mandata in onda la registrazione effettuata il 20 febbraio. In tale occasione ci sarà unal trono over. Una dama molto discussa tornerà in studio. Stiamo parlando di Aurora. In studio, poi, ci sarà una sfilata degli, la quale si rivelerà particolarmente incandescente. Al trono classico, Lavinia Mauro discuterà animatamente con un suo corteggiatore che, infatti, deciderà di andare via.7-9 ...

