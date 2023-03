“Unomattina” | Massimiliano Ossini chiude la diretta annunciando un lutto

(Di martedì 7 marzo 2023) News Tv.ha chiuso la puntata odierna di “” con un drammatico annuncio. Il conduttore del noto programma televisivo ha infatti annunciato la scomparsa di un caro collega. “Ci ha lasciato ieri“, ha annunciato intelevisiva. Prima dire la puntata,ha voluto dedicare un saluto al collega, facendo emozionare il pubblico in studio e i telespettatori. (Continua…) Leggi anche: “”, la splendida notizia per: cosa succede “”,lacon un drammatico annuncio Oggi è andata in onda una nuova puntata di “”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolasavoia : Un altro successo per #Unomattina con Massimiliano Ossini che regala a #rai1 1.049.000 22,50% nonostante il basso t… -

Si è chiusa con un drammatico annuncio la puntata diandata in onda oggi, martedì 7 marzo 2023, dove il padrone di casaOssini, dopo aver salutato l'ultima ospite e ringraziato i telespettatori per aver seguito la trasmissione, è ...Si è chiusa con uno spazio dedicato all'armocromia la puntata diandata in onda oggi, martedì 7 marzo 2023, dove il padrone di casaOssini ha ospitato, nell'ultimo segmento della diretta, la professoressa Michela Mattei, esperta proprio di ...E' per questo che la redazione di "", condotta dal marchigiano d'adozione,Orsini, ha chiesto la presenza dei cuochi maceratesi dell'associazione "Antonio Nebbia" per un ...

Record di ascolti per i programmi del mattino di Rai 1 Rai Storia

Unomattina, il conduttore chiude con la morte di Rino Icardi: "E' stato la voce storica del calcio" Si è chiusa con un drammatico annuncio la puntata di ...Unomattina, la gag del conduttore con la collega: "sbagliato" il colore del suo vestito Si è chiusa con uno spazio dedicato all'armocromia la puntata di ...