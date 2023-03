Uno studio mostra che i vaccini causano cinque volte più miocarditi della Covid? Lo smentiscono gli stessi autori (Di martedì 7 marzo 2023) Da un paio di anni i gruppi No vax hanno esaltato diversi studi che dimostrerebbero una maggiore probabilità di subire miocarditi in chi assume il vaccino a mRNA contro il nuovo Coronavirus, rispetto ai non vaccinati. Avevamo visto nelle nostre precedenti analisi che si è trattato spesso del travisamento di studi seri o dell’esaltazione di lavori dallo scarso rigore (alcuni esempi qui, qui, qui e qui). Stavolta trattiamo lo studio del British Medical Journal (Bmj) apparso nel dicembre 2022, presentato come «nuovo paper» il 5 febbraio su Twitter dal dottor Eli David e rilanciato infine attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui), considerando l’articolo come una prova «che il vaccino Covid causa 5 volte più miocardite del Covid stesso». Per chi ha fretta: Il BMJ pubblica ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Da un paio di anni i gruppi No vax hanno esaltato diversi studi che dimostrerebbero una maggiore probabilità di subirein chi assume il vaccino a mRNA contro il nuovo Coronavirus, rispetto ai non vaccinati. Avevamo visto nelle nostre precedenti analisi che si è trattato spesso del travisamento di studi seri o dell’esaltazione di lavori dallo scarso rigore (alcuni esempi qui, qui, qui e qui). Stavolta trattiamo lodel British Medical Journal (Bmj) apparso nel dicembre 2022, presentato come «nuovo paper» il 5 febbraio su Twitter dal dottor Eli David e rilanciato infine attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui), considerando l’articolo come una prova «che il vaccinocausa 5più miocardite delstesso». Per chi ha fretta: Il BMJ pubblica ...

