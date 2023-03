“Uno nessuno centomila”, a Treviglio in scena il grande classico di Pirandello (Di martedì 7 marzo 2023) Treviglio. Sabato 25 marzo 2023 alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio l’attore siciliano Enrico Lo Verso, porta il “suo” Pirandello con lo spettacolo “Uno nessuno centomila” (adattamento e regia Alessandra Pizzi). A sei anni dal debutto, dopo oltre 500 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 400.000 spettatori, continua con successo la tournée dello spettacolo con cui l’attore palermitano rende omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, portando in scena la sua opera chiave. Lo spettacolo “evento” che ha realizzato oltre 500 sold out in Italia e all’Estero, coinvolgendo oltre 400.00 spettatori, tra repliche serali e matinèe. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 marzo 2023). Sabato 25 marzo 2023 alle 21 al Teatro Nuovo dil’attore siciliano Enrico Lo Verso, porta il “suo”con lo spettacolo “Uno” (adattamento e regia Alessandra Pizzi). A sei anni dal debutto, dopo oltre 500 repliche nei più importanti festival e teatri nazionali ed internazionali e oltre 400.000 spettatori, continua con successo la tournée dello spettacolo con cui l’attore palermitano rende omaggio ad uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, portando inla sua opera chiave. Lo spettacolo “evento” che ha realizzato oltre 500 sold out in Italia e all’Estero, coinvolgendo oltre 400.00 spettatori, tra repliche serali e matinèe. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli ...

