«Un’impresa su quattro del terziario è guidata da donne» (Di martedì 7 marzo 2023) La ricerca. Si tratta del 24,6%. Fusini: «Da sempre figure insostituibili sia come imprenditrici che come coadiuvanti». Fare impresa però è un percorso ad ostacoli per molte donne: le cessazioni sono più alte della media. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 marzo 2023) La ricerca. Si tratta del 24,6%. Fusini: «Da sempre figure insostituibili sia come imprenditrici che come coadiuvanti». Fare impresa però è un percorso ad ostacoli per molte: le cessazioni sono più alte della media.

