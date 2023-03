Unicef (8 marzo): un miliardo di adolescenti e donne denutrite (Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia della Giornata internazionale delle donne (8 marzo) Unicef ha pubblicato un rapporto sugli adolescenti e le donne dimenticate. Il documento raccoglie un numero impressionante e in aumento (+25% rispetto al 2020) di persone che soffrono di malnutrizione acuta. Sono 12 i paesi più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale tra cui Afghanistan, Nigeria, Etiopia e Yemen. Sono questi i paesi epicentro della crisi nutrizionale globale, dove gli effetti della guerra in Ucraina, dei conflitti locali e la siccità dovuta al cambiamento climatico si manifestano con violenza. Il nuovo rapporto dell’Unicef, “denutrite e dimenticate: una crisi nutrizionale globale per le ragazze adolescenti e le donne”, pubblicato in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Alla vigilia della Giornata internazionale delle(8ha pubblicato un rapporto suglie ledimenticate. Il documento raccoglie un numero impressionante e in aumento (+25% rispetto al 2020) di persone che soffrono di malnutrizione acuta. Sono 12 i paesi più colpiti dalla crisi alimentare e nutrizionale tra cui Afghanistan, Nigeria, Etiopia e Yemen. Sono questi i paesi epicentro della crisi nutrizionale globale, dove gli effetti della guerra in Ucraina, dei conflitti locali e la siccità dovuta al cambiamento climatico si manifestano con violenza. Il nuovo rapporto dell’, “e dimenticate: una crisi nutrizionale globale per le ragazzee le”, pubblicato in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta… - Ant5410 : RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è sal… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è sal… - UNICEF_ITAmedia : RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è sal… - ADM_assdemxmi : RT @Agenzia_Ansa: 8 MARZO | Il numero di ragazze adolescenti e donne in gravidanza e allattamento che soffrono di malnutrizione acuta è sal… -