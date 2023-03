"Una donna Capo dello Stato? Quel momento non è lontano" (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Un volto femminile nella Sala delle Donne che rappresenti il Presidente della Repubblica. Per Giorgia Meloni, che oggi ha inaugurato il nuovo allestimento della sala di Montecitorio, dove sono esposte le fotografie delle prime donne che nella storia della Repubblica hanno ricoperto ruoli importanti nelle istituzioni, "Quel momento non è lontano come può sembrare". Ora c'è uno specchio, che secondo la prima presidente del consiglio donna è "un altro specchio che possiamo rimuovere". E infatti, da oggi, al posto di uno specchio, c'è la sua immagine come prima donna premier. "Una donna amministratore delegato di una società partecipata dallo Stato, è questo uno degli obiettivi che mi do". Ha proseguito Giorgia Meloni, convinta che le donne debbano "credere di ... Leggi su agi (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Un volto femminile nella Sala delle Donne che rappresenti il Presidente della Repubblica. Per Giorgia Meloni, che oggi ha inaugurato il nuovo allestimento della sala di Montecitorio, dove sono esposte le fotografie delle prime donne che nella storia della Repubblica hanno ricoperto ruoli importanti nelle istituzioni, "non ècome può sembrare". Ora c'è uno specchio, che secondo la prima presidente del consiglioè "un altro specchio che possiamo rimuovere". E infatti, da oggi, al posto di uno specchio, c'è la sua immagine come primapremier. "Unaamministratore delegato di una società partecipata dallo, è questo uno degli obiettivi che mi do". Ha proseguito Giorgia Meloni, convinta che le donne debbano "credere di ...

