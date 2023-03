Una Cina più centralizzata: “autosufficienza” tecnologica e più poteri al governo (Di martedì 7 marzo 2023) L'esecutivo cinese - Consiglio di stato - ha presentato oggi al Congresso nazionale del popolo - il "parlamento" cinese - un piano per riformare il funzionamento del governo che dà indicazioni abbastanza chiare su alcune delle traiettorie che Pechino intende percorrere in termini di politica economica e in relazione al mondo dell'impresa nei settori chiave delle tecnologie, della finanza e della protezione della proprietà intellettuale. I due trend più evidenti sono la spinta verso l'"autosufficienza", una delle parole d'ordine lanciate dal presidente Xi Jinping, e verso l'accentramento delle funzioni.Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, uno dei punti principali è la riforma del Ministero della Scienza e della Tecnologia, che dovrà fare da volano nella spinta cinese verso l'"autosufficienza". Il ministero dovrà seguire ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 marzo 2023) L'esecutivo cinese - Consiglio di stato - ha presentato oggi al Congresso nazionale del popolo - il "parlamento" cinese - un piano per riformare il funzionamento delche dà indicazioni abbastanza chiare su alcune delle traiettorie che Pechino intende percorrere in termini di politica economica e in relazione al mondo dell'impresa nei settori chiave delle tecnologie, della finanza e della protezione della proprietà intellettuale. I due trend più evidenti sono la spinta verso l'"", una delle parole d'ordine lanciate dal presidente Xi Jinping, e verso l'accentramento delle funzioni.Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, uno dei punti principali è la riforma del Ministero della Scienza e della Tecnologia, che dovrà fare da volano nella spinta cinese verso l'"". Il ministero dovrà seguire ...

