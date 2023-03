Una bimba di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nel Messinese (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - È ricoverata in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina la bambina di tre anni azzannata da un pitbull. La piccola nella notte è stata sottoposta a un delicato intervento nel reparto di chirurgia plastica e adesso è monitorata costantemente dai medici. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi i medici non hanno sciolto la prognosi. Sotto choc i genitori. La bambina, originaria di Rodì Milici, centro del Messinese, è arrivata al Policlinico nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta all'intervento chirurgico per i danni riportati alla testa. Secondo quanto ricostruito finora la bambina sarebbe stata azzannata dal pitbull di un parente. Sull'episodio ... Leggi su agi (Di martedì 7 marzo 2023) AGI - È ricoverata in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva Neonatale del Policlinico di Messina la bambina di treda un. La piccola nella notte èsottoposta a un delicato intervento nel reparto di chirurgia plastica e adesso è monitorata costantemente dai medici. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi i medici non hanno sciolto la prognosi. Sotto choc i genitori. La bambina, originaria di Rodì Milici, centro del, è arrivata al Policlinico nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta all'intervento chirurgico per i driportati alla testa. Secondo quanto ricostruito finora la bambina sarebbedaldi un parente. Sull'episodio ...

