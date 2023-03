Una banca segreta cinese in Italia? Il Pd interroga il governo (Di martedì 7 marzo 2023) Il Partito democratico chiede al governo risposte in merito alle relazioni del quotidiano La Repubblica su una banca segreta con filiali a Roma, Firenze, Padova, Prato, Napoli e Reggio Calabria, che muove miliardi di euro verso la Cina offrendo servizi speciali per clienti speciali. “China underground bank” – così la chiamano gli investigatori Italiani, a partire da quelli della Guardia di Finanza – serve narcotrafficanti legati alla camorra e alla ‘ndrangheta, imprenditori in gran parte del Nord Est, oligarchi russi che dopo le sanzioni per la guerra in Ucraina non possono fare acquisti tracciati in Italia e super ricchi cinesi che vogliono fare shopping nelle grandi vie della moda Italiana. Enrico Borghi, senatore del Partito democratico e membro del Copasir, ha depositato oggi, come ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Il Partito democratico chiede alrisposte in merito alle relazioni del quotidiano La Repubblica su unacon filiali a Roma, Firenze, Padova, Prato, Napoli e Reggio Calabria, che muove miliardi di euro verso la Cina offrendo servizi speciali per clienti speciali. “China underground bank” – così la chiamano gli investigatorini, a partire da quelli della Guardia di Finanza – serve narcotrafficanti legati alla camorra e alla ‘ndrangheta, imprenditori in gran parte del Nord Est, oligarchi russi che dopo le sanzioni per la guerra in Ucraina non possono fare acquisti tracciati ine super ricchi cinesi che vogliono fare shopping nelle grandi vie della modana. Enrico Borghi, senatore del Partito democratico e membro del Copasir, ha depositato oggi, come ...

