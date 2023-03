Una balena con la scoliosi: un video mostra come si è alterata la sua anatomia e come il mammifero di 40 tonnellate nuoti con difficoltà (Di martedì 7 marzo 2023) Una balena con la scoliosi : è incredibile come, in Spagna , i biologi marini siano riusciti a catturare questo mammifero del peso di 40 tonnellate. La balena , che soffriva di una grave deviazione ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) Unacon la: è incredibile, in Spagna , i biologi marini siano riusciti a catturare questodel peso di 40. La, che soffriva di una grave deviazione ...

