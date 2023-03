Un segno positivo: arriva da un luogo di fede noto in tutto il mondo (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il periodo buio della pandemia, nessuno si sarebbe aspettato un segno come questo che fa ben sperare e infonde ottimismo. Un dato che riguarda non solo i grandi santuari mariani, meta di pellegrinaggi, ma in particolare un luogo che è la terra natale di un grande santo, amato in tutto il mondo. Il fenomeno L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo il periodo buio della pandemia, nessuno si sarebbe aspettato uncome questo che fa ben sperare e infonde ottimismo. Un dato che riguarda non solo i grandi santuari mariani, meta di pellegrinaggi, ma in particolare unche è la terra natale di un grande santo, amato inil. Il fenomeno L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cabezon29 : @leleraffa2 @LeonettiFrank In teoria dovrebbe essere tutto nullo. Ma anche non fosse, che sia qualcosa di positivo… - Dansai75 : Pure voi tre lasciate sempre il segno (sempre in senso positivo). Al prossimo sabato in seconda serata sempre con… - alecasu1994 : @AngelaOrtu3 Quando una persona lascia un segno positivo lo lascia a prescindere se l amore finisce tra due persone… - miss_toilette_ : Ho sognato di trovarmi davanti un tweet che parlava di Yuri on ice di nuovo in lista tra i progetti MAPPA. Devo pre… - anna_dtt : @mmodm_romano Conosco molto bene lo scorpione.segno positivo.affidabile. -