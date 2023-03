Un questurino è per sempre. Piantedosi si difende in burocratese e conta i morti degli altri governi (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro alla Camera elenca i naufragi che sono avvenuti sotto i precedenti esecutivi. Della serie: nel Mediterraneo si muore comunque e da sempre. Dai banchi dell’opposizione si levano grida “Basta!”, “Vergogna!”. Intanto né Meloni né Salvini sono in aula per il suo intervento Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro alla Camera elenca i naufragi che sono avvenuti sotto i precedenti esecutivi. Della serie: nel Mediterraneo si muore comunque e da. Dai banchi dell’opposizione si levano grida “Basta!”, “Vergogna!”. Intanto né Meloni né Salvini sono in aula per il suo intervento

