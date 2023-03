UN POSTO AL SOLE, TRAME 13-17 MARZO 2023: ROBERTO DECIDE DI FARE UN PASSO MOLTO IMPORTANTE NEI CONFRONTI DI LARA (Di martedì 7 marzo 2023) Un POSTO al SOLE, anticipazioni e TRAME dal 13 al 17 MARZO 2023, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. STAGIONE 1 – EPISODIO 6151 Viola (Ilenia Lazzarin) potrebbe essere raggiunta da terribili sensi di colpa per la situazione di salute grave in cui versa Damiano (Luigi Miele). Quest’ultimo, infatti, è stato ferito gravemente nel corso di un raid criminale. Tutto ciò ci prepara, quindi, a un epilogo davvero spiazzante e inaspettato. Scopriamo nel frattempo che Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) hanno la possibilità di conoscere meglio Rosa (Daniela Ioia) capendo così i veri motivi del suo atteggiamento spesso MOLTO aggressivo, legato anche alla vita MOLTO difficile che è stata costretta a ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 marzo 2023) Unal, anticipazioni edal 13 al 17, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. STAGIONE 1 – EPISODIO 6151 Viola (Ilenia Lazzarin) potrebbe essere raggiunta da terribili sensi di colpa per la situazione di salute grave in cui versa Damiano (Luigi Miele). Quest’ultimo, infatti, è stato ferito gravemente nel corso di un raid criminale. Tutto ciò ci prepara, quindi, a un epilogo davvero spiazzante e inaspettato. Scopriamo nel frattempo che Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo) hanno la possibilità di conoscere meglio Rosa (Daniela Ioia) capendo così i veri motivi del suo atteggiamento spessoaggressivo, legato anche alla vitadifficile che è stata costretta a ...

