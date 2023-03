Un posto al sole, Carmen Scivittaro l’attrice che fa Teresa è morta davvero: la malattia e l’addio alla soap (Di martedì 7 marzo 2023) Un posto al sole, in questi giorni, piange la morte di Teresa, personaggio amatissimo della soap. A far soffrire ancora di più i fan dell’amata serie partenopea è il fatto che l’attrice Carmen Scivittaro, volto storico di Un posto al sole, sia venuta a mancare anche nella realtà, lasciando un vuoto nel cuore dei fan... Leggi su donnapop (Di martedì 7 marzo 2023) Unal, in questi giorni, piange la morte di, personaggio amatissimo della. A far soffrire ancora di più i fan dell’amata serie partenopea è il fatto che, volto storico di Unal, sia venuta a mancare anche nella realtà, lasciando un vuoto nel cuore dei fan...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UPAS_Rai : Cosa accadeva un anno fa a #unpostoalsole? Scoprilo in onda al mattino su @RaiPremium e online su @RaiPlay - madavvero__ : @spiceguuurl Dentro un posto al sole intendi ? Beh chiaro - emixng : in questo posto la mattina un sole che spacca le pietre il pomeriggio piove come cristo la manda - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni 7 marzo: tutti sconvolti per la morte di Teresa - aritalia_update : 'Die For You Remix' sale di due posizioni al #34 posto nella top 50 Italia di Spotify con 145,360 stream?????? • rim… -