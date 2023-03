Un nuovo studio spiega come riciclare “bene” la plastica

Leggi su quifinanza

(Di martedì 7 marzo 2023) Gli scienziati dell’Università tecnica di Monaco (TUM) e del Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti hanno recentemente pubblicato un articolo sulla rivista Science per divulgare i risultati del loro lavoro. Il loro obiettivo è quello di ridurre l’inquinamento del pianeta attraverso il riciclaggio della. Questo include mascherine usate, pellicole per alimenti e buste per la spesa. Il loro lavoro rappresenta un passo importante nella giusta direzione. Nuove opportunità per la riduzione dei rifiuti Oliver Y. Gutiérrez e il suo gruppo di ricerca hanno sviluppato un metodo altamente efficiente per spezzare i legami tra le molecole di, rappresentando un importante progresso nella riduzione dell’inquinamento globale. In genere, questo processo richiede temperature elevate, costi ...