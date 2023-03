Un nuova giornata di grossi scioperi in Francia (Di martedì 7 marzo 2023) Contro la riforma delle pensioni voluta dal governo: si prevedono disagi in molti settori lavorativi e manifestazioni in più di 250 città Leggi su ilpost (Di martedì 7 marzo 2023) Contro la riforma delle pensioni voluta dal governo: si prevedono disagi in molti settori lavorativi e manifestazioni in più di 250 città

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatiaUcini : RT @Faronna64: Correlate questa nuova versione alla giornata del 8 marzo?? Ma vergognarsi un po’ no? @Corriere @repubblica @CalderoneMarina… - AnimaSognante : RT @french7_7: Buongiorno naviganti ?? il panorama c'è il sole sorgerà,?? il caffè è già pronto,? C'è tutto per iniziare una nuova giornata.… - TheBeardWhite1 : @GaetanoGanacle @sonotantaroba Grazie. Te auguro una buona giornata. Primo un caffè ??e poi una canzone?… - ilpost : Un nuova giornata di grossi scioperi in Francia - Roberta43109859 : RT @Faronna64: Correlate questa nuova versione alla giornata del 8 marzo?? Ma vergognarsi un po’ no? @Corriere @repubblica @CalderoneMarina… -