(Di martedì 7 marzo 2023) AGI - Seiaggredite in strada dietro la stazione Centrale a. È successo poco dopo le 17.30 in due fasi distinte tra via Giovanni Battista Sammartini e poi in viale Brianza. L'aggressore è stato portato in Questura, prima di essere portato in codice verde al Fatebenefratelli. È stato bloccato dagli agenti delle Nibbio pochi minuti dopo il secondo episodio. Addosso aveva un coltello multiuso, tre cellulari e gli effetti personali di una delle donne rapinate. Avrebbe portato a termine 4, mentre una è fallita. Tutte nella zona alle spalle della Stazione Centrale. Ilè unsenza fissa dimora. Verso le ore 17.40 avrebbe rapinato, nel sottopasso Mortirolo, una 39enne italiana facendo uso di un coltello per derubarla del telefono cellulare. Successivamente, in via ...

Un giovane nordafricano mette a segno 4 rapine e accoltella 6 persone a Milano AGI - Agenzia Italia

La polizia ha catturato un nordafricano, forse marocchino, non ancora identificato perché privo di documenti. Secondo gli inquirenti, sarebbe lui l'unico autore delle violente rapine: preso mentre sta ...