Un giorno da Toro

1920: Pareggio rocambolesco e con un punteggio alquanto insolito. Nelle semifinali del girone C il Torino ospita l'Internazionale. La sfida termina 6-6. 1948: Il Grande Torino supera per 4-1 la Roma, ma non è questa la vera notizia: realizzando un gol, Franco Ossola dà il via alla serie di otto partite consecutive sempre a segno, un record nella storia del Toro. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it

