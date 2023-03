Un altro tassello verso la neutralità climatica. Tutti i temi del Consiglio ambiente Ue (Di martedì 7 marzo 2023) Emissioni industriali, assorbimenti di carbonio, imballaggi e rifiuti di imballaggio, trattamento delle acque reflue urbane, “inverdimento” del semestre europeo, candidatura di Roma di Roma all’Expo 2030. Sono questi i principali temi all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri dell’ambiente dell’Unione Europea che si terrà a Bruxelles il prossimo 16 marzo. temi che rientrano nel più vasto programma che va sotto il nome di Green Deal. Il Green Deal europeo, avviato dalla Commissione alla fine del 2019, è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione sulla strada della “ transizione verde”, con l’obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. “La transizione verso la neutralità ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Emissioni industriali, assorbimenti di carbonio, imballaggi e rifiuti di imballaggio, trattamento delle acque reflue urbane, “inverdimento” del semestre europeo, candidatura di Roma di Roma all’Expo 2030. Sono questi i principaliall’ordine del giorno del prossimodei ministri dell’dell’Unione Europea che si terrà a Bruxelles il prossimo 16 marzo.che rientrano nel più vasto programma che va sotto il nome di Green Deal. Il Green Deal europeo, avviato dalla Commissione alla fine del 2019, è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione sulla strada della “ transizione verde”, con l’obiettivo ultimo di raggiungere laentro il 2050. “La transizionela...

