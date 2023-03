Un altro decreto per trovare risorse per una super flat tax (Di martedì 7 marzo 2023) La fretta e la logica sono le stesse dell’intervento che ha cancellato i crediti di imposta per il Bonus 110% meno di tre settimane fa. Il governo Meloni lavora per L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 7 marzo 2023) La fretta e la logica sono le stesse dell’intervento che ha cancellato i crediti di imposta per il Bonus 110% meno di tre settimane fa. Il governo Meloni lavora per L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ficaindiana : Non esiste legge, non esiste decreto, non esiste esitazione. Quando un essere umano o altro soggetto vivente rischi… - asca56 : RT @DarioMarghi: @LaVeritaWeb Ma cosa cazzo scrivete coglioni bugiardi che non siete altro! La tranche è congelata perché legata al decreto… - antonellla68 : @ZanAlessandro Una passerella epoi tutti a casa a firmare un altro decreto - rosaroccaforte : RT @Cazzaccimiei1: Per Decreto Legge 'SEMPLIFICAZIONE e innovazione digitale' hanno messo lo SPID sul portale dell'università. Uno direbbe… - AnnalisaAntas : RT @Cazzaccimiei1: Per Decreto Legge 'SEMPLIFICAZIONE e innovazione digitale' hanno messo lo SPID sul portale dell'università. Uno direbbe… -