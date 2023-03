Ultras Napoli | arriva la risposta a Chiariello | striscione sotto casa nella notte | il giornalista ribatte ancora FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 marzo 2023) Clima teso tra una parte della tifoseria e ilUmberto. Begli scorsi giorni, infatti, nel corso del suo editoriale per Campania Sport su Canale 21,aveva aspramente criticato la scelta deglinapoletani di scioperare – pur riconoscendone le motivazioni – proprio in un periodo storico così importante per la storia del. Ebbene ladel tifo organizzato partenopeo non è tardata adre. Nelle scorse ore un gruppo tifosi, esponenti degli’72, hanno esposto unodavanti alla Curva B dello stadio Maradona con un messaggio alquanto chiaro: “infame… taci!“. Lo stesso, nel corso della serata, è stato poi spostato ...