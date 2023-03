Ultimi Sondaggi politici SWG per La 7: Pd da record con Elly Schlein, balzo del 2,6% (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo l‘ultimo Sondaggio politico di SWG, pubblicato dal tg di La 7 di Enrico Mentana, si evidenzia un’importante crescita del Partito Democratico, grazie alla recente elezione di Elly Schlein a segretaria. Il partito torna a superare il 19% dei consensi, cosa che non accadeva dalle ultime elezioni, superando nettamente il Movimento 5 Stelle di Conte, il quale scende al terzo posto. Questo risultato rappresenta un aumento senza precedenti nel giro di una sola settimana per il Pd, che si posiziona come il secondo partito più votato in Italia e il principale partito dell’opposizione. Al contrario, il M5s e l’Alleanza Verdi-Sinistra perdono voti, forse a causa dell’effetto Schlein. Il centrodestra mantiene la sua stabilità, mentre il Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva, guadagna ulteriori ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 7 marzo 2023) Secondo l‘ultimoo politico di SWG, pubblicato dal tg di La 7 di Enrico Mentana, si evidenzia un’importante crescita del Partito Democratico, grazie alla recente elezione dia segretaria. Il partito torna a superare il 19% dei consensi, cosa che non accadeva dalle ultime elezioni, superando nettamente il Movimento 5 Stelle di Conte, il quale scende al terzo posto. Questo risultato rappresenta un aumento senza precedenti nel giro di una sola settimana per il Pd, che si posiziona come il secondo partito più votato in Italia e il principale partito dell’opposizione. Al contrario, il M5s e l’Alleanza Verdi-Sinistra perdono voti, forse a causa dell’effetto. Il centrodestra mantiene la sua stabilità, mentre il Terzo Polo, composto da Azione e Italia Viva, guadagna ulteriori ...

