Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky | Non ci ritiriamo da Bakhmut

Ucraina, Zelensky: "Non ci ritiriamo da Bakhmut" (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Nessuna ritirata dei soldati dell'Ucraina da Bakhmut. Il presidente Volodymyr Zelensky ordina di rinforzare le posizioni nella città del Donbass assediata dalle forze della Russia e dai mercenari della Wagner. "Ho detto al capo di stato maggiore di reperire le risorse appropriate per aiutare i ragazzi a Bakhmut. Non c'è una parte dell'Ucraina che possa essere abbandonata. Non c'è una trincea Ucraina in cui la resilienza e l'eroismo dei nostri soldati non vengano ritenuti preziosi", le parole del presidente, che bolla come "messaggi di disinformazione" le ipotesi di ritiro da Bakhmut. Si tratta, in sostanza, di voci alimentate da chi non ha accesso ai briefing in cui vengono analizzati dati e prese decisioni di tale rilevanza eventuale.

