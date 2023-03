Ultime Notizie – Ucraina, Russia: “No prerequisiti per pace, Usa alimentano guerra” (Di martedì 7 marzo 2023) Non ci sono i prerequisiti per una pace in Ucraina, per passare da una soluzione di guerra a un dialogo che porti a una soluzione diplomatica. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov puntando il dito contro gli Stati Uniti che, ha affermato in conferenza stampa, ”alimentano il conflitto”. Secondo Peskov “Washington non vuole la fine di questa guerra, Washington vuole e sta facendo di tutto per continuare questa guerra”. In Ucraina, ha aggiunto citato dalla Ria Novosti, ”è in corso un’operazione militare speciale, non ci sono prerequisiti per passare a un percorso pacifico. La Russia si sta sforzando di adempiere ai suoi compiti e raggiungere i suoi obiettivi portando avanti ulteriormente una difesa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Non ci sono iper unain, per passare da una soluzione dia un dialogo che porti a una soluzione diplomatica. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov puntando il dito contro gli Stati Uniti che, ha affermato in conferenza stampa, ”il conflitto”. Secondo Peskov “Washington non vuole la fine di questa, Washington vuole e sta facendo di tutto per continuare questa”. In, ha aggiunto citato dalla Ria Novosti, ”è in corso un’operazione militare speciale, non ci sonoper passare a un percorso pacifico. Lasi sta sforzando di adempiere ai suoi compiti e raggiungere i suoi obiettivi portando avanti ulteriormente una difesa ...

