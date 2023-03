Ultime Notizie – Ucraina-Russia, i numeri della battaglia di Bakhmut (Di martedì 7 marzo 2023) Nel conflitto tra Russia e Ucraina, quasi tutta l’attenzione si è spostata ora su Bakhmut, città nell’Est del territorio ucraino, dove si continua a combattere. La cattura di questa città industriale è la chiave per lanciare un’ulteriore offensiva nella regione di Donetsk, ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. “La liberazione di Artemivsk continua”, ha affermato usando il nome che la città aveva in epoca sovietica. ”Questa città è un importante centro di difesa delle truppe ucraine nel Donbass. Prenderla sotto il nostro controllo consentirà ulteriori azioni offensive in profondità”, ha detto Shoigu. Il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato ad attaccare Shoigu e ha affermato che a Bakhmut combattono fra i 12mila e i 20 soldati ucraini. A ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Nel conflitto tra, quasi tutta l’attenzione si è spostata ora su, città nell’Est del territorio ucraino, dove si continua a combattere. La cattura di questa città industriale è la chiave per lanciare un’ulteriore offensiva nella regione di Donetsk, ha dichiarato il ministroDifesa russo Sergei Shoigu. “La liberazione di Artemivsk continua”, ha affermato usando il nome che la città aveva in epoca sovietica. ”Questa città è un importante centro di difesa delle truppe ucraine nel Donbass. Prenderla sotto il nostro controllo consentirà ulteriori azioni offensive in profondità”, ha detto Shoigu. Il capo dei mercenariWagner, Yevgeny Prigozhin, è tornato ad attaccare Shoigu e ha affermato che acombattono fra i 12mila e i 20 soldati ucraini. A ...

