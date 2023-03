Ultime Notizie – Ucraina | Lukashenko contro Zelensky | “È solo un bastardo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 marzo 2023) Il presidente bielorusso Aleksandrha dato oggi del “” a Volodymyr, accusando l’omologo ucraino del “sabotaggio” di un aereo da ricognizione russo A-50, colpito da droni in una base aerea in Bielorussia. “C’èuna conclusione. Pensavo che l’avesse bisogno di pace e chefacesse il tifo per il suo popolo. Maun. Queste operazioni non possono essere portate avanti senza l’approvazione del leader del paese”, ha dettonel lungo discorso in cui ha annunciato la cattura del presunto responsabile dell’attacco del 26 febbraioun A-50 russo nella base aerea di Machulishchy, vicino Minsk. L’azione era stata rivendicata ...