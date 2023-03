Ultime Notizie – Troncone (Adr): “Pronti ad andare oltre le 5 stelle Skytrax” (Di martedì 7 marzo 2023) L’aeroporto di Fiumicino, valutato miglior aeroporto europeo per la qualità da 5 anni, ha ottenuto le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione a 5 stelle, ottenuta al termine di un’approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso del 2022, riconosce al “Leonardo da Vinci” standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale. ”Dopo anni di confermata leadership a livello europeo e siamo stati confermati per la sesta volta primo aeroporto per qualità in Europa -spiega l’Ad di Adr, Marco Troncone-. Questo nuovo riconoscimento 5 stelle Skytrax ci porta ad un nuovo livello globale e normalmente sono solo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) L’aeroporto di Fiumicino, valutato miglior aeroporto europeo per la qualità da 5 anni, ha ottenuto le 5, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo. La valutazione a 5, ottenuta al termine di un’approfondita analisi dei servizi e delle strutture dei terminal condotta nel corso del 2022, riconosce al “Leonardo da Vinci” standard eccellenti nella qualità del servizio erogato ai passeggeri e nell’attività del personale. ”Dopo anni di confermata leadership a livello europeo e siamo stati confermati per la sesta volta primo aeroporto per qualità in Europa -spiega l’Ad di Adr, Marco-. Questo nuovo riconoscimento 5ci porta ad un nuovo livello globale e normalmente sono solo ...

