Ultime Notizie – Tirreno-Adriatico 2023, Jakobsen vince seconda tappa e Ganna sempre leader (Di martedì 7 marzo 2023) Fabio Jakobsen vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2023, con partenza da Camaiore e arrivo a Follonica dopo 210 km. L'olandese della Soudal Quick Step si impone in volata davanti al belga Jasper Philipsen (Alpecin) e al colombiano Fernando Gaviria (Movistar). Fuori dal podio l'eritreo Biniam Girmay (Intermarchè). Primo degli italiani Simone Consonni (Cofidis) che chiude all'ottavo posto. In classifica Filippo Ganna resta leader della corsa con 28? sul tedesco Lennard Kamma (Bora). Domani terza frazione, Follonica-Foligno di 216 km.

