Ultime Notizie Serie A: si chiude la giornata con Torino-Bologna 1-0, parlano Juric e Motta (Di martedì 7 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 6 MARZO Bologna, Thiago Motta: «Responsabilità mia, pensavo andasse diversamente» Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha analizzato il ko degli emiliani in casa del Torino in conferenza stampa. Torino, Juric: «Europa? Si se arrivano Milito e Thiago Motta» Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei granata contro il Bologna. Sampdoria, Ferrero parla della cessione del club Massimo Ferrero ha commentato la cessione della Sampdoria: «Se c’è qualcuno pronto a comprare, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 6 MARZO, Thiago: «Responsabilità mia, pensavo andasse diversamente» Thiago, tecnico del, ha analizzato il ko degli emiliani in casa delin conferenza stampa.: «Europa? Si se arrivano Milito e Thiago» Ivan, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dei granata contro il. Sampdoria, Ferrero parla della cessione del club Massimo Ferrero ha commentato la cessione della Sampdoria: «Se c’è qualcuno pronto a comprare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ultime notizie Calcio Estero: finita la stagione di Neymar critiche per Benzema - #Ultime #notizie #Calcio #Estero: - PianetaMilan : Leao, dopo la previsione su De Ketelaere i social non lo risparmiamo - paciuko : RT @romatoday: Milano, sei persone aggredite per strada: due sono gravi - TeresaCipunto : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? - Cristin28310623 : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? -