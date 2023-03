Ultime Notizie Serie A: novità sul caso Mourinho-Serra, parlano Tonali e Jesé Rodriguez (Di martedì 7 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 7 MARZO Sampdoria, Jesé: «Situazione non delle migliori, su Stankovic…» Le parole di Jesé Rodriguez, attaccante della Sampdoria, sulla difficile situazione del club blucerchiato. I dettagli. Milan, Tonali: «Essere in Champions è una grande emozione» Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sul percorso europeo della squadra rossonera. I dettagli. caso Mourinho-Serra: stasera a Le Iene un filmato che inchioderebbe il quarto uomo Nella puntata di stasera a Le Iene emergeranno dettagli importanti per quanto riguarda la vicenda ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 7 MARZO Sampdoria,: «Situazione non delle migliori, su Stankovic…» Le parole di, attaccante della Sampdoria, sulla difficile situazione del club blucerchiato. I dettagli. Milan,: «Essere in Champions è una grande emozione» Le parole di Sandro, centrocampista del Milan, sul percorso europeo della squadra rossonera. I dettagli.: stasera a Le Iene un filmato che inchioderebbe il quarto uomo Nella puntata di stasera a Le Iene emergeranno dettagli importanti per quanto riguarda la vicenda ...

