Ultime Notizie – Sanremo, Amadeus: “Penso già alla prossima edizione, ho alcuni nomi in mente” (Di martedì 7 marzo 2023) “Esattamente un mese fa iniziava la 73ma edizione del festival di Sanremo. Se dopo un mese sto pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto già pensando”. A dirlo è Amadeus che, nelle sue stories di Instagram, parla della prossima edizione del festival e rivela di aver già cominciato a porre le basi per il suo quinto anno al timone della kermesse. “Sto pensando alla scenografia, sto pensando ad alcuni nomi, alcuni cantanti, ad alcune idee che vorrei mettere in piedi -spiega il conduttore- Tra un po’ comincerò a lavorarci”. Poi il conduttore sottolinea: “Anche perché avendo un contratto per il prossimo anno è giusto cominciare a pensarci, chi ha tempo non aspetti ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Esattaun mese fa iniziava la 73madel festival di. Se dopo un mese sto pensando? Sì, ci sto già pensando”. A dirlo èche, nelle sue stories di Instagram, parla delladel festival e rivela di aver già cominciato a porre le basi per il suo quinto anno al timone della kermesse. “Sto pensandoscenografia, sto pensando adcantanti, ad alcune idee che vorrei mettere in piedi -spiega il conduttore- Tra un po’ comincerò a lavorarci”. Poi il conduttore sottolinea: “Anche perché avendo un contratto per il prossimo anno è giusto cominciare a pensarci, chi ha tempo non aspetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... youviralart : Come viene riportato da un articolo su Il Tempo, Fiorello ha giustamente detto che non si deve dire che la droga ai… - RedazioneDedalo : Catania - Cassazione conferma assoluzione ex governatore Lombardo - Dondolino72 : RT @UNHCRItalia: Sono circa 100.000 i somali arrivati nelle ultime quattro settimane in Etiopia, in fuga dai combattimenti nel Paese. Insie… - CsvMarche : Laboratorio di progettazione 'Piano di resilienza di comunità' - CsvMarche : Volontariato in ospedale, il nuovo corso di formazione dell’associazione Avo -