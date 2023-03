Ultime Notizie – Roma: Segni e Rocca Canterano riciclano il Pet con Coripet (Di martedì 7 marzo 2023) Rocca Canterano e Segni, comuni di Città metropolitana di Roma Capitale, riciclano il Pet con Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. In affiancamento alla raccolta differenziata, parte un nuovo progetto di economia circolare volto ad avviare nel territorio il processo ‘bottle to bottle‘ ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove: sono attivi, infatti, dallo scorso 2 marzo a Segni e dal 6 marzo a Rocca Canterano, due ecocompattatori per il riciclo del Pet. Riciclare non farà solo bene all’ambiente urbano, ma premierà anche i cittadini virtuosi. Questi ultimi, con l’ausilio dell’app ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023), comuni di Città metropolitana diCapitale,il Pet con, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. In affiancamento alla raccolta differenziata, parte un nuovo progetto di economia circolare volto ad avviare nel territorio il processo ‘bottle to bottle‘ ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove: sono attivi, infatti, dallo scorso 2 marzo ae dal 6 marzo a, due ecocompattatori per il riciclo del Pet. Riciclare non farà solo bene all’ambiente urbano, ma premierà anche i cittadini virtuosi. Questi ultimi, con l’ausilio dell’app ...

