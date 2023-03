Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 19:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per il compito in Ucraina l’apertura di giornale non si pagano gli scontri furiosi Abat Mood durante la notte le porte rosse hanno effettuato 50 attacchi aerei e 5 attacchi missilistici e le forze di chia fanno respinto 37 Rai l’aria intorno al bancomat Secondo l’ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore il presidente zielinski dopo l’incontro con i Generali annunciato di avere chiesto al capo di stato maggiore di trovare le forze adeguate per aiutare la popolazione nessuna parte dell’Ucraina sarà abbandonata sicura di rischi torniamo in Italia in Calabria recuperati altri due corpi sono la settantunesima la 72esima vittima del naufragio di Cutro una bambina di 3 anni e una donna Ministro dell’Interno Matteo piantedosi informale camere sul ruolo avuto dalla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per il compito in Ucraina l’apertura di giornale non si pagano gli scontri furiosi Abat Mood durante la notte le porte rosse hanno effettuato 50 attacchi aerei e 5 attacchi missilistici e le forze di chia fanno respinto 37 Rai l’aria intorno al bancomat Secondo l’ultimo aggiornamento dello Stato Maggiore il presidente zielinski dopo l’incontro con i Generali annunciato di avere chiesto al capo di stato maggiore di trovare le forze adeguate per aiutare la popolazione nessuna parte dell’Ucraina sarà abbandonata sicura di rischi torniamo in Italia in Calabria recuperati altri due corpi sono la settantunesima la 72esima vittima del naufragio di Cutro una bambina di 3 anni e una donna Ministro dell’Interno Matteo piantedosi informale camere sul ruolo avuto dalla ...

